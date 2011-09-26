Сделать 3 варианта текста с уникальным или близким к уникальному, хорошо читабельным текстом. Текст прилагается.
Справочные тексты для сайта
Для образовательного сайта нужно написать около 200 текстов по заранее заданной структуре. Информация справочная, берется с официального сайта (и других заслуживающих доверия источников) + переписывается под нужный формат. Тексты в целом однотипные.
С вас:
- способность быстро искать и структурировать информацию;
- умение грамотно писать;
- базовые знания html;
- предложения по поводу оплаты.
ТЗ и примеры высылаю по запросу.
Заявки фрилансеров
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