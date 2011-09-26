Справочные тексты для сайта

Для образовательного сайта нужно написать около 200 текстов по заранее заданной структуре. Информация справочная, берется с официального сайта (и других заслуживающих доверия источников) + переписывается под нужный формат. Тексты в целом однотипные.

С вас:

- способность быстро искать и структурировать информацию;

- умение грамотно писать;

- базовые знания html;

- предложения по поводу оплаты.

ТЗ и примеры высылаю по запросу.