Написание статей на сайт стоматологической клиники

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Закрыт7 заявок292 просмотра

Написание статей на сайт стоматологической клиники.

Требования к работе:

- объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов.

- для каждой статьи будет одно или несколько ключевых словосочетаний, которые должно повторятся в тексте 13 раз.

- ключевые словосочетания можно склонять и менять в них слова местами.

- статья должна быть понятна и нормально читаться

- минимум одна статья в день (можно больше)

- информативная, полезная статья (больше фактов и конкретики, меньше воды и рекламы)

Стоимость работы:

- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов (3,2$ - 4,0$ за статью)

Оплата:

- WebMoney z кошелек

Написание статей
14 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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