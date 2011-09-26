Нужен копирайт описаний компьютерных игр. Требования к описаниям: - Объем каждого описания 900-1100 знаков без пробелов - Отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок - Легко ...
Написание статей на сайт стоматологической клиники
Написание статей на сайт стоматологической клиники.
Требования к работе:
- объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов.
- для каждой статьи будет одно или несколько ключевых словосочетаний, которые должно повторятся в тексте 13 раз.
- ключевые словосочетания можно склонять и менять в них слова местами.
- статья должна быть понятна и нормально читаться
- минимум одна статья в день (можно больше)
- информативная, полезная статья (больше фактов и конкретики, меньше воды и рекламы)
Стоимость работы:
- 0,8$ за 1000 знаков без пробелов (3,2$ - 4,0$ за статью)
Оплата:
- WebMoney z кошелек
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