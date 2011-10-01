Приватный проект для Малашкиной Ирины

Требуется написать небольшой текст об истории конюшни и ее хозяине. Формальные верные данные уже написаны тут http://dortema.ru/index/page/id/14. Необходимо переписать этот текст красиво соответсвенно стилистике. Чтобы лучше понять какая эта стилистика можно почитать соответсвующие истории ...