Приватный проект для Малашкиной Ирины

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка132 просмотра

Рерайт памятки

14 лет назад
Shmut
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IrinaPotter
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
10 дней
Не срослось у нас, но за ответственность спасибо.
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

IrinaPotter
Ирина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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