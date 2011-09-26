Нужно 12 статей про реабилитацию алкоголиков, реабилитацию алкоголизма. Ключевые слова:алкоголизм, лечение алкоголизма, реабилитация алкоголиков, реабилитация алкоголизма. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные ...
Реабилитационный центр для алкоголиков
Нужно 12 статей про реабилитационный центр для алкоголиков. Ключевые слова: центр реабилитации алкоголиков, реабилитационный центр для алкоголиков. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей.
Обязательные требования:
Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день.
Присылать статьи: [email protected]
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