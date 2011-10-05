Приватный проект для Покотило Татьяна (Nity)

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Завершен1 заявка146 просмотров

ТЗ отправил на e-mail.

14 лет назад
maverik
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Все великолепно! Не перестаёт нравиться качество исполнения, наоборот, все больше и больше хочется отдать Татьяне каждый заказ на копирайт, жаль, что у исполнительницы всего 2 руки :) Спасибо! Продолжаем работу.
Еще один успешно завершенный проект. Как всегда, все просто отлично) Спасибо за приятное и комфортное сотрудничество! С Уважением, Татьяна

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Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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