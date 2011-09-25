Новости о строительстве, строительных материалах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок166 просмотров

Требуются уникальные новости на тему строительство желательно заточенные под регион.

в неделю 3-4 новости.

14 лет назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт новостей

    Необходим рерайт последних новостей порядка 800 знаков, тематики разные. Всех заинтересованных просьба писать в ЛС и показать похожие примеры работ

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Название для подсолнечного масла

    $50

    Нужно придумать название для подсолнечного масла: 1. Должно состоять из ОДНОГО СЛОВА 2. Русский язык написания 3. Совершенно не обязательно привязываться к теме подсолнечного масла. Это может быть СОВЕРШЕННО ЛЮБОЕ миловидное слово, ...

    Копирайтинг93 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • СЕО рерайт

    $30

    Нужен СЕО рерайт до уникальности от 97% по Адвего. Оплата 2$ за 1000 симв. Яндекс деньги. Ключевики даю. Тема - экскурсионные услуги в Испании.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен уникальный текст

    Сайту fangift.ru нужны уникальные тексты на главной и в категориях Наручные часы, Кварцевые часы, Бинарные часы, Электронные часы, Зажигалки, Наушники, Брелоки, Копилки, Игрушки, Будильники, USB гаджеты. Длина текстов по 70 - 100 слов.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен небольшой интересный текстик

    Нужен небольшой (ок 500 зн.) интересный живой текст о ювелирных украшениях. Подробнее - выбранному исполнителю. При успешном выполнении - возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба отписываться только в проекте.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статей по наращиванию ногтей

    Требуется писать уникальные качественные статьи на заданные ключивики, на тему наращивания ногтей. В тексте необходимо обязательно внести минимум 8 точных вхождений. Стоимость статьи: 1.60 у.е. Необходимая длина статьи 2000 символов. Меньшая ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Текст для ролика на радио

    $100

    Нужно написать текст для ролика на радио, продолжительность ролика 30 секунд, объект рекламы - туристический каталог - доступный-отдых.рф оплата - 2 000 руб., оплата производится после написания ролика. Задание в приложенном файле. Оплату гарантирую ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад