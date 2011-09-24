Нужен уникальный текст

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Закрыт28 заявок427 просмотров

Сайту fangift.ru нужны уникальные тексты на главной и в категориях Наручные часы, Кварцевые часы, Бинарные часы, Электронные часы, Зажигалки, Наушники, Брелоки, Копилки, Игрушки, Будильники, USB гаджеты. Длина текстов по 70 - 100 слов.

14 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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