Новости на тематику "общество", исходники укажу. Задания будут выдаваться поэтапно. Весь объем задания - не менее 100к знаков. Обязательным условием является уникальность рерайта по Advrego Plagiatus и eTXT Антиплагиат 98-100% Победителя буду выбирать исходя ...
18 листов технической методички
Нужно набрать в doc 18 листов технической методички:
- формулы в редакторе формул
- графики и рисунки - подчищенными сканами
С заданием можно ознакомиться по ссылке:
http://narod.ru/disk/26168981001/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%204%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.rar.html
Прошу в предложении указывать Вашу стоимость и срок выполнения.
Выбранный исполнитель
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