Нужен рерайт новостей и статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок312 просмотров

Новости на тематику "общество", исходники укажу. Задания будут выдаваться поэтапно. Весь объем задания - не менее 100к знаков. Обязательным условием является уникальность рерайта по Advrego Plagiatus и eTXT Антиплагиат 98-100%

Победителя буду выбирать исходя из цены.

14 лет назад
Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$5
1 день
Сразу видно профессионала. Все сделано быстро и с учетом всех пожеланий.
Заказчик пунктуальный и ответственный, четко знает, что он хочет, умело ставит задачи, выполняет обязательства по оплате. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад

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