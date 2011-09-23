Рерайт 100 статей.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок634 просмотра

Здравствуйте.

Хотел бы предложить работу на рерайт статей.

Каждая статья до 6000 символов.

За 1000 символов плачу 30р. т.е. за одну статью выходит до 180 рублей.

Оплата как я считаю за одну статью выше среднего, потому что срочно нужны статьи.

Кол-во статей: 100.

Оплачу после выполнения рерайта каждых 10 статей.

Деньги переведу на WebMoney, ЯД.

По всем вопросам, и ссылкам на статьи, которые нужно рерайтить, прошу написать на почту: [email protected]

14 лет назад
Kolya_G
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-2)

Выбранные исполнители

Kirill_Stark
Кирилл 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$600
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель! Реально платит! За день написал 10 статей по 6000 символов, и он оплатил! Рекомендую работать всем на него!
1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$2
4 дня
Работа сдана оплаты нет. На приватные сообщения и сообщения на "мыло" не отвечает. Заказчик вышел на связь. Обьяснил причину задержки. Жду оплаты.
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$600
5 дней
Khisamovaregina
Регина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
$1
3 дня
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Кидала. После выполнения в указанные сроки 85 тысяч знаков оплаты не последовало. Были только отговорки в течение двух недель.
protagor4
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$120
4 дня
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Kirill_Stark
Кирилл 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
1509ert
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
Khisamovaregina
Регина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
14 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
protagor4
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад

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