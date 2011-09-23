Рерайт 100 статей.

Здравствуйте.

Хотел бы предложить работу на рерайт статей.

Каждая статья до 6000 символов.

За 1000 символов плачу 30р. т.е. за одну статью выходит до 180 рублей.

Оплата как я считаю за одну статью выше среднего, потому что срочно нужны статьи.

Кол-во статей: 100.

Оплачу после выполнения рерайта каждых 10 статей.

Деньги переведу на WebMoney, ЯД.

По всем вопросам, и ссылкам на статьи, которые нужно рерайтить, прошу написать на почту: [email protected]