Статьи строительной тематики

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок316 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется написать тексты для наполнения категорий сайта строительной тематики.

1.Тексты должны быть уникальными на 98-100%

2.Количество символов в статье 4000 символов.

3.В тексте статьи должны быть 1-2 тематических картинки (в тематику текста)

4.Текст должен раскрывать суть заголовка данного для написания статьи

Оплата постатейно.

Web Money WMR.

2$ за 1000 символов.

1. Дома из клееного бруса - требуется написать 2000 символов

А) технология строительства домов из клееного бруса - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов из клееного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов из клееного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов из клееного бруса - требуется написать 4000 символов

2. Дома по каркасной (канадской) технологии - требуется написать 2000 символов

А) технология строительства каркасных домов - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства каркасных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты каркасных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства каркасных домов - требуется написать 4000 символов

3.

А) технология строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов из профилированного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 4000 символов

4.

А) технология строительства домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов из оцилиндрованого бревна требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 4000 символов

II.

1.

А) технология строительства кирпичных домов - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства кирпичных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты кирпичных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства кирпичных домов - требуется написать 4000 символов

2. Дома из ячейстых блоков (iTONG) - требуется написать 4000 символов

А) технология строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов из ячейстых блоков - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 4000 символов

3. Дома по технологии «Теплостен» - требуется написать 4000 символов

А) технология строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов по технологии «Теплостен - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 4000 символов

4.

А) технология строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 4000 символов

Б) цена строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 2000 символов, без картинок

В) проекты домов с монолитным каркасом - требуется написать 2000 символов, без картинок

Г) Этапы строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 4000 символов

III.

1. Стропильные системы заводского изготовления Mitek - требуется написать 4000 символов

А) производство заводских стропильных систем - требуется написать 4000 символов

Б) цены на заводские стропильные системы - требуется написать 2000 символов, без картинок

2. Стропильные системы ручной сборки - требуется написать 4000 символов

А) преимущества стропильных систем ручной сборки - требуется написать 4000 символов

Б) цены на стропильные системы ручной сборки - требуется написать 2000 символов, без картинок

IV. Строительство поселков - требуется написать 4000 символов

1. Комплексное решение - требуется написать 4000 символов

2. Строящиеся поселки - требуется написать 4000 символов

Получается - 45 статей.

Примерно 140.000 символов.

Сроки 10-14 дней.

Написание статей
14 лет назад
Pretenziynet
Станислав 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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