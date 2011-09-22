Необходимо наполнять контентом портал по трудоустроуству www.jobnet.com.ua Разделы новости, статьи, интервью. Контент необходимо разбавить одной, двумя картинками. Копирайт. Работа постоянная, оплата понедельная, по факту выполнения. Выбор исполнительно по цене. Предлагайте ваши ...
Статьи строительной тематики
Доброго времени суток!
Требуется написать тексты для наполнения категорий сайта строительной тематики.
1.Тексты должны быть уникальными на 98-100%
2.Количество символов в статье 4000 символов.
3.В тексте статьи должны быть 1-2 тематических картинки (в тематику текста)
4.Текст должен раскрывать суть заголовка данного для написания статьи
Оплата постатейно.
Web Money WMR.
2$ за 1000 символов.
1. Дома из клееного бруса - требуется написать 2000 символов
А) технология строительства домов из клееного бруса - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов из клееного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов из клееного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов из клееного бруса - требуется написать 4000 символов
2. Дома по каркасной (канадской) технологии - требуется написать 2000 символов
А) технология строительства каркасных домов - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства каркасных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты каркасных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства каркасных домов - требуется написать 4000 символов
3.
А) технология строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов из профилированного бруса - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов из профилированного бруса - требуется написать 4000 символов
4.
А) технология строительства домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов из оцилиндрованого бревна требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов из оцилиндрованого бревна - требуется написать 4000 символов
II.
1.
А) технология строительства кирпичных домов - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства кирпичных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты кирпичных домов - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства кирпичных домов - требуется написать 4000 символов
2. Дома из ячейстых блоков (iTONG) - требуется написать 4000 символов
А) технология строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов из ячейстых блоков - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов из ячейстых блоков - требуется написать 4000 символов
3. Дома по технологии «Теплостен» - требуется написать 4000 символов
А) технология строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов по технологии «Теплостен - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов по технологии «Теплостен - требуется написать 4000 символов
4.
А) технология строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 4000 символов
Б) цена строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 2000 символов, без картинок
В) проекты домов с монолитным каркасом - требуется написать 2000 символов, без картинок
Г) Этапы строительства домов с монолитным каркасом - требуется написать 4000 символов
III.
1. Стропильные системы заводского изготовления Mitek - требуется написать 4000 символов
А) производство заводских стропильных систем - требуется написать 4000 символов
Б) цены на заводские стропильные системы - требуется написать 2000 символов, без картинок
2. Стропильные системы ручной сборки - требуется написать 4000 символов
А) преимущества стропильных систем ручной сборки - требуется написать 4000 символов
Б) цены на стропильные системы ручной сборки - требуется написать 2000 символов, без картинок
IV. Строительство поселков - требуется написать 4000 символов
1. Комплексное решение - требуется написать 4000 символов
2. Строящиеся поселки - требуется написать 4000 символов
Получается - 45 статей.
Примерно 140.000 символов.
Сроки 10-14 дней.
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