Требуется рерайт на 100 000 знаков

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок442 просмотра

Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.

14 лет назад
Andrey044
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
5 дней
Оксане спасибо большое за работу! Справиась на 5+. Все сделала в назначенные сроки, уникальность текстов 95-100%.
Андрей подробно объяснил задание, своевременно произвел оплату, рекомендую как отличного заказчика и хорошого человека.

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад