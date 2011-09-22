Нужны тексты с описанием федеральных программ РФ. Написанные хорошим деловым русским языком, без цифр. Т.е. смысл и основные положения. Рерайт с элементами копирайта. Из исходников имеются "паспорта программ" на официальном сайте федеральных программ. Всего таких ...
Наполнение сайта информацией
Фирма занимается телекоммуникационным оборудованием, продажей серверного оборудования, видеонаблюдения юридическим лицам. Нужно наполнить сайт информауией для привлечения клиентов. В общем красиво описать нашу фирму и услуги:)
Заявки фрилансеров
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