Наполнение сайта информацией

Нужны тексты с описанием федеральных программ РФ. Написанные хорошим деловым русским языком, без цифр. Т.е. смысл и основные положения. Рерайт с элементами копирайта. Из исходников имеются "паспорта программ" на официальном сайте федеральных программ. Всего таких ...