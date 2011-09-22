Необходимо написание материала следующей тематики:

- кондиционеры (описание кондиционеров, новости связанные с климатической техникой)

- авто (рерайт текста на сайте + несколько статей )

- туризм (рерайт 4х страничек)

- строительство (рерайт 9и страничек)

задание:

1. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о покупке кондиционера. 2-2.5 т.символов.

2. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о гарантиях на кондиционеры. 2-2.5 т.символов.

3. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о сравнении кондиционеров. 2-2.5 т.символов.

4. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом/втором предложении, достаточно актуальная, с последующей публикацией на newsland. 2-2.5 т.символов.

5. описание раздела в интернет магазине увлажнителей воздуха Boneco, ключевые слова "увлажнители воздуха", "Boneco", ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, одно из ключевых слов должно быть в первом предложении, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить увлажнитель воздуха. 2-2.5 т.символов.

6. описание раздела в интернет магазине очистители воздуха, ключевые слова "увлажнители воздуха", "Daikin", ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, одно из ключевых слов должно быть в первом предложении, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить очиститель воздуха. 2-2.5 т.символов.

7. Описание для товара в интернет магазине - "Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S", ключевое слово должно размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить этот товар. 2-2.5 т.символов.

8. Описание для товара в интернет магазине - "Panasonic CS-E9MKD/CU-E9MKD", ключевое слово должно размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить этот товар. 2-2.5 т.символов.

9. Текст для главной странички интернет магазина по продаже автомобильных шин, дисков, аккумуляторов. Ключевые слова - “резина”, “шины”, “автомобильные диски”, “авто аккумулятор”, “аксессуары” должны располагаться в первом абзаце, кроме этого оптимально дополнять их словами- купить, интернет магазин. 2-2.5 т.символов.

10. Написание раздела в интернет магазине “шины”, ключевые слова "шины", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные шины. 2-2.5 т.символов.

11. Написание раздела в интернет магазине “диски”, ключевые слова "диски", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные диски. 2-2.5 т.символов.

12. Написание раздела в интернет магазине “аккумуляторы”, ключевые слова "аккумуляторы", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные аккумуляторы. 2-2.5 т.символов.

13. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/ на 2-3 т.символов, ключевые слова - “Автоэвакуатор Харьков”, “автосос Харьков”.

14. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/price.html на 2-3 т.символов, ключевые слова - “эвакуатор”, “”услуги автоэвакуатора”.

15. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/information.html на 2-3 т.символов, ключевые слова - “эвакуатор”, “”авто сос”.

Туризм, рерайт 4х страничек.

16. http://voyage-club.com/vizyi (ключевые слова-”Визы”, распологаются в первом абзаце) 2-4 т.символов.

17. http://voyage-club.com/zagranpasporta (ключевые слова-”Загранпаспорт в Харькове”, распологаются в первом абзаце) 2-4 т.символов.

18. http://voyage-club.com/stranyi/turyi-v-oae/aviabiletyi-flydubai.html (ключевые слова-”Авиабилеты в Дубаи”, распологаются в первом абзаце) 2-3 т.символов.

19. http://voyage-club.com/stranyi/turyi-v-avstriyu (ключевые слова-”Туры в Австрию”, распологаются в первом абзаце) 2-2.5 т.символов.

20. Рерайт на http://ld.kh.ua/ 500 символов. При этом посетитель должен понимать, что предприятие занимается продажей и монтажем "подвесных потолков"

21. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki на 2т. символов, ключевое слово - "Французские подвесные потолки", ключевое слово в первом предложении обязательно.

22. Рерайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/kachestvo-i-raznoobrazie-reshenij на 2т. символов, ключевое слово - "подвесной потолок", ключевое слово в первом предложении обязательно, разбавлять "Харьков", "продажа", "монтаж".

23. Рерайт для страничкиhttp://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/kombinirovannye-potolkii на 2т. символов, ключевое слово - "потолки комбинированные", ключевое слово в первом предложении обязательно.

24. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/preimushhestva-natyazhnyh-potolkov на 2т. символов, ключевое слово - "подвесной потолок Харьков", ключевое слово в первом предложении обязательно.

25. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha на 2т. символов, ключевое слово - "Монтаж подвесного потолка", ключевое слово в первом предложении обязательно.

26. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha/komplektuyushhie на 2т. символов, ключевое слово - "Монтаж подвесного тололка", ключевое слово в первом предложении обязательно.

27. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha/svetilniki-dlya-natyazhnyh-potolkov на 2т. символов, ключевое слово - "Светильники для подвесных потолков", ключевое слово в первом предложении обязательно.

28. Рерайт для странички http://ld.kh.ua/o-kompanii на 2т. символов, ключевое слово - "Подвесные потолки", "Харьков" ключевое слово в первом предложении обязательно. В первом абзаце обязательно месторасположение и профиль предприятия.

Сроки- не более 1й недели. Обязателен опыт, положительные отзывы/примеры работ. Доля ключевых слов во всех текстах не должна превышать 3%, не более одного ключевого слова в одном предложении!