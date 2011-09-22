Необходимо написать по одному тексту о курортах: Паттайя, Пхи Пхи, Пхукет, Самуи. Объем одного текста - 4000 знаков. Ключевые слова для каждого курорта будутвысланы почтой.
Копирайт
Необходимо написание материала следующей тематики:
- кондиционеры (описание кондиционеров, новости связанные с климатической техникой)
- авто (рерайт текста на сайте + несколько статей )
- туризм (рерайт 4х страничек)
- строительство (рерайт 9и страничек)
задание:
1. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о покупке кондиционера. 2-2.5 т.символов.
2. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о гарантиях на кондиционеры. 2-2.5 т.символов.
3. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом предложении. В первых 3х предложениях должна идти речь о сравнении кондиционеров. 2-2.5 т.символов.
4. новость/статья с присутсвием ключевого слова "кондиционер" в первом/втором предложении, достаточно актуальная, с последующей публикацией на newsland. 2-2.5 т.символов.
5. описание раздела в интернет магазине увлажнителей воздуха Boneco, ключевые слова "увлажнители воздуха", "Boneco", ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, одно из ключевых слов должно быть в первом предложении, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить увлажнитель воздуха. 2-2.5 т.символов.
6. описание раздела в интернет магазине очистители воздуха, ключевые слова "увлажнители воздуха", "Daikin", ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, одно из ключевых слов должно быть в первом предложении, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить очиститель воздуха. 2-2.5 т.символов.
7. Описание для товара в интернет магазине - "Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S", ключевое слово должно размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить этот товар. 2-2.5 т.символов.
8. Описание для товара в интернет магазине - "Panasonic CS-E9MKD/CU-E9MKD", ключевое слово должно размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить этот товар. 2-2.5 т.символов.
9. Текст для главной странички интернет магазина по продаже автомобильных шин, дисков, аккумуляторов. Ключевые слова - “резина”, “шины”, “автомобильные диски”, “авто аккумулятор”, “аксессуары” должны располагаться в первом абзаце, кроме этого оптимально дополнять их словами- купить, интернет магазин. 2-2.5 т.символов.
10. Написание раздела в интернет магазине “шины”, ключевые слова "шины", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные шины. 2-2.5 т.символов.
11. Написание раздела в интернет магазине “диски”, ключевые слова "диски", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные диски. 2-2.5 т.символов.
12. Написание раздела в интернет магазине “аккумуляторы”, ключевые слова "аккумуляторы", дополнены “автомобильные”, “интернет магазин”, “купить”, ключевые слова должны размещаться в первом абзаце, в первом абзаце должна идти речь о интернет магазине в котором можно купить автомобильные аккумуляторы. 2-2.5 т.символов.
13. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/ на 2-3 т.символов, ключевые слова - “Автоэвакуатор Харьков”, “автосос Харьков”.
14. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/price.html на 2-3 т.символов, ключевые слова - “эвакуатор”, “”услуги автоэвакуатора”.
15. Рерайт текста странички http://avtosos911.com.ua/information.html на 2-3 т.символов, ключевые слова - “эвакуатор”, “”авто сос”.
Туризм, рерайт 4х страничек.
16. http://voyage-club.com/vizyi (ключевые слова-”Визы”, распологаются в первом абзаце) 2-4 т.символов.
17. http://voyage-club.com/zagranpasporta (ключевые слова-”Загранпаспорт в Харькове”, распологаются в первом абзаце) 2-4 т.символов.
18. http://voyage-club.com/stranyi/turyi-v-oae/aviabiletyi-flydubai.html (ключевые слова-”Авиабилеты в Дубаи”, распологаются в первом абзаце) 2-3 т.символов.
19. http://voyage-club.com/stranyi/turyi-v-avstriyu (ключевые слова-”Туры в Австрию”, распологаются в первом абзаце) 2-2.5 т.символов.
20. Рерайт на http://ld.kh.ua/ 500 символов. При этом посетитель должен понимать, что предприятие занимается продажей и монтажем "подвесных потолков"
21. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki на 2т. символов, ключевое слово - "Французские подвесные потолки", ключевое слово в первом предложении обязательно.
22. Рерайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/kachestvo-i-raznoobrazie-reshenij на 2т. символов, ключевое слово - "подвесной потолок", ключевое слово в первом предложении обязательно, разбавлять "Харьков", "продажа", "монтаж".
23. Рерайт для страничкиhttp://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/kombinirovannye-potolkii на 2т. символов, ключевое слово - "потолки комбинированные", ключевое слово в первом предложении обязательно.
24. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/frantsuzskie-potolki/preimushhestva-natyazhnyh-potolkov на 2т. символов, ключевое слово - "подвесной потолок Харьков", ключевое слово в первом предложении обязательно.
25. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha на 2т. символов, ключевое слово - "Монтаж подвесного потолка", ключевое слово в первом предложении обязательно.
26. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha/komplektuyushhie на 2т. символов, ключевое слово - "Монтаж подвесного тололка", ключевое слово в первом предложении обязательно.
27. Копирайт для странички http://ld.kh.ua/tehnologiya-montazha/svetilniki-dlya-natyazhnyh-potolkov на 2т. символов, ключевое слово - "Светильники для подвесных потолков", ключевое слово в первом предложении обязательно.
28. Рерайт для странички http://ld.kh.ua/o-kompanii на 2т. символов, ключевое слово - "Подвесные потолки", "Харьков" ключевое слово в первом предложении обязательно. В первом абзаце обязательно месторасположение и профиль предприятия.
Сроки- не более 1й недели. Обязателен опыт, положительные отзывы/примеры работ. Доля ключевых слов во всех текстах не должна превышать 3%, не более одного ключевого слова в одном предложении!
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