Методики применения Вивитрола

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Завершен5 заявок219 просмотров

Описание проекта:

Нужно 2 статьи про методики употребления препарата "Вивитрол".Статья должна получиться интересной для читателя, открытой, информативной. Чтоб человек зашедший на сайт понял, про методики употребления препарата. Материал представлен в проекте "Вивитрол" можете скачать от туда. В одной статье должно быть 2000-2500 символов. За 1000 символов - 45 рублей. На этот проект мне нужно 4 человека. На каждого по 2 статьи.

Обязательные требования:

Уникальность должна быть 100%.

Еще нужно чтоб люди заходили на сайт и понимали, что они могут записаться на реабилитацию, на лечение. как в этой статье.

Специалисты некоммерческого фонда «Здоровая Страна» на базах реабилитационных центров «Вершина» и «Навигатор» разработали и внедрили новую модель реабилитационной программы. При содействии ведущих наркологических клиник города Москвы 12 резидентов проходящих реабилитацию ежемесячно в течение 6 месяцев применяли препарат Вивитрол.

Первые 6 месяцев ремиссии любого зависимого человека самые сложные. Происходят эмоцианальные скачки, часто возникает депрессивное состояние и как следствие желание вновь употребить психоактивное вещество («тяга»). Во время реабилитационного курса это происходит в более сильной степени, так как сам реабилитационный процесс направлен на устранение дефектов характера зависимого, изменения поведения, отношения в целом к жизни. Каждый день с зависимым человеком ведется работа: индивидуальная работа психологов, лекции, тренинги, групповые занятия… Применение препарата Вивитрол способствует тому, что зависимый человек более ответственно подходит к реабилитации. Знание того, что даже если я прерву реабилитационный процесс и продолжу употреблять опийные наркотики или алкоголь и при этом не получу «кайфа» (препарат Вивитрол является блокатором) сдерживает зависимого. У зависимых людей реже возникает «тяга» и в связи с этим минимизируются эмоциональные скачки. В ближайшее время на нашем сайте будут опубликованы официальные результаты применения препарата Вивитрол во время реабилитационного курса.

Более подробную информацию о препарате Вивитрол можно получить по телефону горячей +7 (499)…..

Также Вы можете заказать обратный звонок специалиста или отправить заявку на покупку препарата Вивитрол.

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

Alexeyeva_Alena
Алена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Понравилось работать с этим заказчиком. Все четко и конкретно. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Хороший и грамотный исполнитель, все выполнено в срок. Спасибо за сотрудничество. Советую.
Очень хороший и пунктуальный работодатель, приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Хороший и грамотный исполнитель, все выполнено в срок. Спасибо за сотрудничество. Советую.
Спасибо за заказ. С Анастасией приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alexeyeva_Alena
Алена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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