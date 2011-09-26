Нужна сео статья на тему: "Стационарное лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, стационарное лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...
Методики применения Вивитрола
Описание проекта:
Нужно 2 статьи про методики употребления препарата "Вивитрол".Статья должна получиться интересной для читателя, открытой, информативной. Чтоб человек зашедший на сайт понял, про методики употребления препарата. Материал представлен в проекте "Вивитрол" можете скачать от туда. В одной статье должно быть 2000-2500 символов. За 1000 символов - 45 рублей. На этот проект мне нужно 4 человека. На каждого по 2 статьи.
Обязательные требования:
Уникальность должна быть 100%.
Еще нужно чтоб люди заходили на сайт и понимали, что они могут записаться на реабилитацию, на лечение. как в этой статье.
Специалисты некоммерческого фонда «Здоровая Страна» на базах реабилитационных центров «Вершина» и «Навигатор» разработали и внедрили новую модель реабилитационной программы. При содействии ведущих наркологических клиник города Москвы 12 резидентов проходящих реабилитацию ежемесячно в течение 6 месяцев применяли препарат Вивитрол.
Первые 6 месяцев ремиссии любого зависимого человека самые сложные. Происходят эмоцианальные скачки, часто возникает депрессивное состояние и как следствие желание вновь употребить психоактивное вещество («тяга»). Во время реабилитационного курса это происходит в более сильной степени, так как сам реабилитационный процесс направлен на устранение дефектов характера зависимого, изменения поведения, отношения в целом к жизни. Каждый день с зависимым человеком ведется работа: индивидуальная работа психологов, лекции, тренинги, групповые занятия… Применение препарата Вивитрол способствует тому, что зависимый человек более ответственно подходит к реабилитации. Знание того, что даже если я прерву реабилитационный процесс и продолжу употреблять опийные наркотики или алкоголь и при этом не получу «кайфа» (препарат Вивитрол является блокатором) сдерживает зависимого. У зависимых людей реже возникает «тяга» и в связи с этим минимизируются эмоциональные скачки. В ближайшее время на нашем сайте будут опубликованы официальные результаты применения препарата Вивитрол во время реабилитационного курса.
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