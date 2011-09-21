Отрерайтить описания и залить кисти для фотошопа

Нужно добавить на сайт кисти по фотошопу. Что надо сделать:

1. Найти сами кисти, скачать их себе и залить на narod.ru

2. Отрерайтить или написать свое описание (главное чтобы оно было уникальным, читабельным и соответствовало кистям на 250-500 символов. Например, немного написать про сами кисти и описание процесса установки.

3. Взять пару скриншотов, главное чтобы они были приемлимого качества и без названий сайтов.

4. Отправить это мне и получить деньги :)

Кисти надо добавлять наборами, т.е. главное не их количество, а чтобы они были одной тематики. Брать кисти можно откуда угодно

За каждый такой набор готов платить по 30 руб, нужно около 10 наборов.