Отрерайтить описания и залить кисти для фотошопа

$10
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Закрыт3 заявки121 просмотр

Нужно добавить на сайт кисти по фотошопу. Что надо сделать:

1. Найти сами кисти, скачать их себе и залить на narod.ru

2. Отрерайтить или написать свое описание (главное чтобы оно было уникальным, читабельным и соответствовало кистям на 250-500 символов. Например, немного написать про сами кисти и описание процесса установки.

3. Взять пару скриншотов, главное чтобы они были приемлимого качества и без названий сайтов.

4. Отправить это мне и получить деньги :)

Кисти надо добавлять наборами, т.е. главное не их количество, а чтобы они были одной тематики. Брать кисти можно откуда угодно

За каждый такой набор готов платить по 30 руб, нужно около 10 наборов.

14 лет назад
xensey
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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