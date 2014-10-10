xensey

Евгений xensey

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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безопасных платежей

  • Ведение паблика на тематики: нейронауки/эргономика

    Нужно вести паблик на следующие тематики:  - Нейронауки (современные методы изучения мозга – МРТ, ЭЭГ, МЭГ, построение нейронных сетей),   - Eye-tracking  - Психофизиология  - Юзабилити, эргономика, UX  Если вы готовы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для загрузки аудио/видео

    Нужно разработать аналог программы savefrom.net/ (goo.gl/wqaQwD) или VKSaver. Программа должна включать клиентскую часть устанавливаемую на компьютер и серверную для управления. Ниже предварительное техническое задание для определения объемов работ, стоимости и сроков разработки и уточнения технических нюансов. 1. Основные ...

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аналог программы VKSaver

    $350

    Нужно разработать аналог программы VKSaver. Основные требования  1. Совместимость со всеми популярными браузерами  2. Работа в фоне с автозагрузки  3. Возможность обновления  4. Скачка музыки и видео из Вконтакте и Youtube ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Загрузчик и обработчик файлов

    Нужно написать скрипт загрузчика и обработчика файлов. В дальнейшем скрипт будет использоваться в конвертере форматов файлов. Можно использовать существующие загрузчики, главное чтобы они удовлетворяли приведенным ниже требованиям. Примеры работающих форм на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Файловый конвертер

    $450

    Есть сайт, онлайн-конвертер, http://format.click/  Программист, который его делал, пропал. Встала задача перенести сайт на новый сервер – http://a.format.click на котором, впрочем, он отказался работать. То есть на старом сервере все работает, можно посмотреть ...

    MySQLPythonSQLiteWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип автомобильного паблика

    $50

    Паблику про отечественный автопром нужен логотип https://vk.com/tazglaz Название паблика "Пацанский таз радует глаз". Из текста логотипа убрать слова "пацанский", "глаз". Можно указать адрес паблика. Два варианта которые хотелось бы видеть в ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Конвертер djvu2pdf

    $100

    Онлайн конвертер формата Djvu в PDF, на PHP, опционально в виде плагина к Wordpress. Примеры: https://www.djvu-pdf.com/ http://convertonlinefree.com/DJVUToPDFRU.aspx Кто возьмется, какие цены, сроки? Интересны ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать тему на WP

    $40

    Нужно написать такой скрипт в виде дополнения к теме WP (тема twentyforteen) 1. При заходе в каждую категорию получаем id тегов которые используются в постах категории 2. Далее каждый такой тег в виде ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать screencapture видео с озвучкой (русский и другие языки)

    $13

    Есть инструкция по установке DLL-файлов http://ru.dllworld.org/how-to-install-dll-file/ Нужно записать видео действий этих шагов сопровождая их комментариями что вы делаете В идеале если вы возьмете какую-нибудь программу которая просит .dll файл (можно сделать так ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи на софт-тематику

    $200

    Надо написать статьи про программы пакета Nero (от Burning ROM до WaveEditor), небольшой цикл из 20-30 статей. В каждой надо рассмотреть основные функции программы, показать как они работают, что можно сделать в программе. Снабдить ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка функционала сайта на Wordpress

    $200

    Есть сайт, freedrivers.org/ Вкратце, нужно придумать как к 1 посту (устройству) добавить несколько разных версий драйвера, как на странице производителя (теги) выводить доп. информацию. Более подробная информация в ТЗ. Пишите ваш бюджет и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой плагин для WP

    $50

    Нужен плагин для вордпресс, позволяющий указать произвольные параметры для рубрики. Таким образом будет в админке будет страничка на которой можно будет редактировать параметры, и на странице каждой рубрики будет форма в которой выбираю ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтинг и добавление автоновостей

    $100

    Требуется рерайтер который будет для написания новостей автотематики (тема - отечественный автопром, различные новости о всем что связано с дорогами и транспортом в России). Простой минимальный рерайт, главное чтобы текст был читабельным и отличался ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Описания отечественных автомобилей

    $100

    Требуется написать описания отечественных автомобилей (пока будут Жигули, Приоры, Калины и т.п.) примерно на 2к символов. Контент нужен уникальный, возможен рерайт из нескольких источников, главное чтобы был интересен и читабельный. Просьба прислать образец ваших статей ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Запись простых видео с экрана + голос

    Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть на Вордпресс

    $100

    Есть макет в PSD Необходимо сверстать это дело под WP. В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заполнение сайта по Minecraft

    Приветствую. Требуются люди для наполнения сайта игровой тематики (майнкрафт). Наполнять надо разными материалами, вроде модов-текстур-читов. Админка сайта — Wordpress. Сам пост — 1. пишете уникальный и читаемый текст описания файла на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

AHTOH
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Конвертер djvu2pdf
PHPWordPress
Благодарю за сотрудничество! Рекомендую данного заказчика.
За приемлиемые сроки и деньги был создан трудный скрипт за который мало кто был готов взяться.
Ответный отзыв
hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип автомобильного паблика
WordPress
Спасибо за интересный конкурс. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличный дизайн
Ответный отзыв
LibertyEmpire
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработать тему на WP
WordPress
Четкое ТЗ, моментальная оплата, в общем все прошло отлично. Рекомендую!
Быстрое и профессиональное исполнение доработки Wordpress'a.
Ответный отзыв
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перевести на английский язык
Сотрудничество состоялось, все хорошо. Интересное задание.
Заказывал перевод с русского на английский. Перевод был выполнен в срок, без каких-либо замечаний с моей стороны. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 1 страничку
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Отличная верстка по прекрасной цене
Ответный отзыв
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