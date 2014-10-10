Нужно создать онлайн конвертер файлов. Так как работы много, то ее разбиваем на этапы. В рамках первого этапа нужно сделать: 1. Загрузчик 2. Конвертер форматов RAW (обязательно - DNG CR2 RAW), по ...
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно вести паблик на следующие тематики: - Нейронауки (современные методы изучения мозга – МРТ, ЭЭГ, МЭГ, построение нейронных сетей), - Eye-tracking - Психофизиология - Юзабилити, эргономика, UX Если вы готовы ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать аналог программы savefrom.net/ (goo.gl/wqaQwD) или VKSaver. Программа должна включать клиентскую часть устанавливаемую на компьютер и серверную для управления. Ниже предварительное техническое задание для определения объемов работ, стоимости и сроков разработки и уточнения технических нюансов. 1. Основные ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $350
Нужно разработать аналог программы VKSaver. Основные требования 1. Совместимость со всеми популярными браузерами 2. Работа в фоне с автозагрузки 3. Возможность обновления 4. Скачка музыки и видео из Вконтакте и Youtube ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать скрипт загрузчика и обработчика файлов. В дальнейшем скрипт будет использоваться в конвертере форматов файлов. Можно использовать существующие загрузчики, главное чтобы они удовлетворяли приведенным ниже требованиям. Примеры работающих форм на ...Закрыт9 лет назад
- $450
Есть сайт, онлайн-конвертер, http://format.click/ Программист, который его делал, пропал. Встала задача перенести сайт на новый сервер – http://a.format.click на котором, впрочем, он отказался работать. То есть на старом сервере все работает, можно посмотреть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Паблику про отечественный автопром нужен логотип https://vk.com/tazglaz Название паблика "Пацанский таз радует глаз". Из текста логотипа убрать слова "пацанский", "глаз". Можно указать адрес паблика. Два варианта которые хотелось бы видеть в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Онлайн конвертер формата Djvu в PDF, на PHP, опционально в виде плагина к Wordpress. Примеры: https://www.djvu-pdf.com/ http://convertonlinefree.com/DJVUToPDFRU.aspx Кто возьмется, какие цены, сроки? Интересны ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужно написать такой скрипт в виде дополнения к теме WP (тема twentyforteen) 1. При заходе в каждую категорию получаем id тегов которые используются в постах категории 2. Далее каждый такой тег в виде ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $13
Есть инструкция по установке DLL-файлов http://ru.dllworld.org/how-to-install-dll-file/ Нужно записать видео действий этих шагов сопровождая их комментариями что вы делаете В идеале если вы возьмете какую-нибудь программу которая просит .dll файл (можно сделать так ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Надо написать статьи про программы пакета Nero (от Burning ROM до WaveEditor), небольшой цикл из 20-30 статей. В каждой надо рассмотреть основные функции программы, показать как они работают, что можно сделать в программе. Снабдить ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Есть сайт, freedrivers.org/ Вкратце, нужно придумать как к 1 посту (устройству) добавить несколько разных версий драйвера, как на странице производителя (теги) выводить доп. информацию. Более подробная информация в ТЗ. Пишите ваш бюджет и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен плагин для вордпресс, позволяющий указать произвольные параметры для рубрики. Таким образом будет в админке будет страничка на которой можно будет редактировать параметры, и на странице каждой рубрики будет форма в которой выбираю ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт на PHP следующего характера: есть два txt файла - categories.txt и words.txt (или две textarea) Берем первую строку из categories.txt и собираем все слова содержащие эту строку в файле words.txt ...Закрыт11 лет назад
- $100
Требуется рерайтер который будет для написания новостей автотематики (тема - отечественный автопром, различные новости о всем что связано с дорогами и транспортом в России). Простой минимальный рерайт, главное чтобы текст был читабельным и отличался ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется написать описания отечественных автомобилей (пока будут Жигули, Приоры, Калины и т.п.) примерно на 2к символов. Контент нужен уникальный, возможен рерайт из нескольких источников, главное чтобы был интересен и читабельный. Просьба прислать образец ваших статей ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать вот такой вот макетик: Цены и сроки?HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть макет в PSD Необходимо сверстать это дело под WP. В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Приветствую. Требуются люди для наполнения сайта игровой тематики (майнкрафт). Наполнять надо разными материалами, вроде модов-текстур-читов. Админка сайта — Wordpress. Сам пост — 1. пишете уникальный и читаемый текст описания файла на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад