Конвертер djvu2pdf

для http://os.zp.ua/seo/index.php 1. Сделать вид счетчика как здесь http://www.mobilluck.com.ua/special_suggestions_of_week.php Верстка нужного счетчика уже есть 2. Еще чуть ниже разместить iframe видео из youtube под формой отправки данных [code][/code] 3. http://belondes.com/stuff/andrush/seozp3.jpg взять слой Cроки проведения: 26 февраля - (Текст: Сроки проведения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Онлайн конвертер формата Djvu в PDF, на PHP, опционально в виде плагина к Wordpress.
Примеры:
http://convertonlinefree.com/DJVUToPDFRU.aspx
Кто возьмется, какие цены, сроки?
Интересны также онлайн-конвертеры других форматов, если у вас есть какие-то наработки, пишите.
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