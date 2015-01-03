Модуль фильтрации для Joomla.

Установить WordPress, необходимые плагины,подобрать красивый шаблон в нужной цветовой палитре, уникализировать его с точки зрения поисковиков, удалить все ненужное из шаблона, произвести необходимые доработки дизайна. Нужно сделать 10 аналогичных по структуре, но уникальных сайта. Стоимость одного сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно модифицировать модуль фольтрации для Joomla 1.5.
Оплата по факту выполнения.
Подробности по запросу.
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