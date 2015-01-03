Установить WordPress, необходимые плагины,подобрать красивый шаблон

Добрый день. Для нашего проекта необходимо разработать конструктор пазлов, используя html5 или php+java. Функционал нужен схожий вот с этими примерами, только с учетом специфики пазлов: http://vrm.com.ua/konstruktor-futbolok.htm http://masterskayafutbolok.com/masterskaya/konstru... Вот пример того, что должно выйти ( но реализация на flash, как ...