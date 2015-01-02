Сайт + (главное) скрипт

надо сайт который будет исползоват скрипт для работы с QIWI

пример

http://tm-pay.com/index.php

Для Туркменистана, пополнение WMZ, Qiwi, OKи в Однкл, Mobimeet и тд. Изначално клиент вводит информации которые нужны : сумму, логин, номер отправлющий итд. Надо скрипт который это будет читат и отправит соответсующую сумму туда куда клиент хочет (webmoney, qiwi, OK.ru) через Qiwi.