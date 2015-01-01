Онлайн учет данных по клиентам (в основе структуры есть excel таблицы)

Требуется написать онлайн скрипт для учета клиентов и ряда параметров по ним.

На данный момент учет ведется в гугл таблицах, поэтому сделать нужно по действующим документам (вывод данных, правка, сортировка, авторизация, права пользователей, экспорт бд по крону, вывод данных по нескольким условиям, быстрый поиск по данным столбца), админка с определением прав пользователей.

Данные вводятся в бд, к полям при вводе выводятся примечания с вариантами данных к вставке. Далее данные выводятся в виде таблиц. Около 10 видов вывода данных. Быстрая правка данных в таблице.

Нужна простая схема ввода данных в бд и вывода, чтобы в дальнейшем было легко добавлять и выводить новые значения (базовые знания php и mysql имеются)

Простая верстка, резиновый размер, адаптированность к мобильным устройствам.

Интересуют сроки и стоимость работы.