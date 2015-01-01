Требуется разработать сложный проект на php

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Опыт работы с фреимворками - Kohana, Yii 1 - 2 и тд.

WP - не фреимворка :)

Оплата месяца работы орентировочно 30 000 руб, проект сроком на 2-3 месяца.

Это не сайты визитки, а сложные проекты.

Готов работать с жителями Украины.

Наличие скайпа обязательно.

PHP
9 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP программист

    Нужен опытный программист для улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/. Первоочередные задачи – это исправление ошибок в каталоге! Код непростой, смотрите пример в прикреплённом файле. Оставляйте заявку, если готовы работать с таким кодом. Требования к ...

    PHP
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка модуля онлайн регистрации по вождению.

    Модуль нужно делать на Yii, тз есть оплата 10 - 12 тыс руб. Пишите в личку вышлю тз, дальше детально будем обсуждать, вы делаете на вашей стороне показываете все ок, перевожу вам деньги, вы отдаете ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать страницу

    $30

    Добрый вечер! Есть PHP-страница на который происходит вывод данных с их последующим обновлением данных через автоматический refresh(мета-тег), надо переделать, чтобы обновление данных происходило с помощью AJAX или чего-либо другого, но так, что сайт не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Работа с phpExcel - обновление цен товаров в БД mysql из excel файла

    Разработка php скрипта с помощью библиотеки phpExcel https://github.com/PHPOffice/PHPExcel по приложенному ТЗ. В заявке указывайте сумму в рублях (либо фиксированный курс) и ориентировочные сроки. На вопросы отвечу в ЛС. По окончании проекта оплата и отзыв.

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать виджет. (ip-звонок, sms, email)

    $100

    Разработать виджет обратного звонка. примеры подобных работ: колл back хантер но без ай пи телефонии. (рассмотрю и вариант (бюджет) с айпи телефоней. на Хантере это реализованно так: "сайт" саммостоятельно дозванивается менеджеру) заявка об звонке должна приходить на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Функционал для сайта грузоперевозок Joomla 2.5

    $100

    Техническое задание Страница регистрации для всех 1. Возможность регистрироваться заказчиком или перевозчиком. Личный кабинет перевозчика 1. Перевозчик может добавлять свой транспорт 2. Весь транспорт имеет определенный набор параметров, заполняется при добавлении, выбирается из выпадающих списков. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад