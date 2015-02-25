Функционал для сайта грузоперевозок Joomla 2.5

Техническое задание

Страница регистрации для всех

1. Возможность регистрироваться заказчиком или перевозчиком.

Личный кабинет перевозчика

1. Перевозчик может добавлять свой транспорт

2. Весь транспорт имеет определенный набор параметров, заполняется при добавлении, выбирается из выпадающих списков.

3. В личном кабинете можно добавлять несколько транспортов.

4. В личном кабинете отображаются все добавленные ранее транспорты.

5. У перевозчика есть возможность разместить спецтехнику, выбрав подходящую из выпадающего списка.

6. У перевозчика есть возможность выбора в области работы (город/межгород) и выбора режим работы

( в дневное время либо круглосуточно).

7. Редактировать свои личные данные.

8. Смотреть выполненные заявки.

9. Размещенные заказчиками грузы не видны

10. После внесения абонентской платы грузы заказчика , становятся доступными для перевозчика, на время оплаты. Оплата производится за: сутки, неделю, месяц.

11. Форма оплаты.

12. Архив оплаты за выполненные услуги , указывается число остатка оплаченных дней.

Личный кабинет заказчика

1. Заказчик может создавать заявки на перевозку груза.

2. Заказчик имеет возможность видеть контактные данные перевозчика

3. Заказчик может создавать заявки на перевозку груза, по городу так и межгород.

4. Заказчик при создании заявки вводит параметры груза (желательно без ввода с клавиатуры), пользуясь бегунками и мышкой.

5. Заказчик может вводить примечание.

6. Заказчик может распечатать образцы документов, которые будут предложены.

7. Указывает срок актуальности заявки (например с 1 по 5 декабря, желательно с календарем, минимизировать ввод руками) .

8. Архив закрытых заявок.

9. Редактирование личных данных.

10. Заказчик не видит грузы других заказчиков.

11. Возможность с внесением параметров : Длина, ширина, высота автоматически ведется подсчет объема груза и выводит в кубатуру.

12. Заказчик может создавать заявку на спецтехнику.

Страница найти груз

1. Выводятся все размещенные грузы, видно только тем перевозчикам которые оплатили ( где указаны все данные: параметры груза, контакты, оплата и примечания).

2. Для перевозчиков, которые не оплатили абонентскую плату, грузы не видны.

2. Возможность найти грузы по параметрам авто (фильтр).

3. В меню «Отправить груз» в пункте «Вид груза» в списке разновидности грузов, указывается количество заказчиков в цифрах, на данный вид груза.

4. Груз пропадает из списка когда истекает срок размещения указанный заказчиком.

Страница найти транспорт

1. Вводятся параметры груза, поиск, после чего выводится подходящий под параметры транспорт и контактные данные Перевозчика (активного, т.е который произвел оплату).

Страница услуги спецтехники

1. Вводятся параметры поиска, после чего выводится подходящая под параметры спецтехника.

2. Примечание.

3. Отображается количество заказов на каждый вид спецтехники, при нажатии на цифру, отображается список заказов на данную спецтехнику.