Редактировать сайт

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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На сайте www.dns-group.ru НУЖНО : 1 Переименовать каждую страницу адекватно ( www.dns-group.ru/o_kompan... )

2.Убрать категорию обувь

3.Создать редирект со странице 404

4.Ускорение и оптимизация загрузки страниц

5.Создание активного плагина функционала звонка

6.Создание активного плагина интелллектуального поиска

9 лет назад
irina_tszyu
Ирина 
40 летКазахстан
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад