Исправить проблемы с верстке + интеграция формы с API CRM

Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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Есть верстка лендинга, надо ее поправить, + добавить функционал в работу формы

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9 лет назад
69studio
Иван 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
pkr
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$16
1 день
Кирилл отличный исполнитель. Соблюдает сроки, все делает хорошо. В будущем планирую с ним постоянно работать. Спасибо.
Илья был хорошим заказчиком. Он смог четко сформулировать задачу, благодаря чему очень упростил выполнение. В процессе выполнения постоянно был на связи.
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