Плагин/виджет wordpress

Ищу специалиста по ShopCMS Есть магазин, работает на shopCMS, для него имеется ряд дополнений. Необходимо изменить вывод товаров на главной. Так же нужна консультация по поводу добавления отзывов. Подробнее исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим WP плагин автокаталога, аналог catalog.am.ru с возможностью автонаполнения.
Удобная админка, форма поиска по маркам, опциям и цене. Виджет с формой поиска. ЧПУ. Загрузка данных в csv формате. Вывод данных в табличном виде со вкладками (Характеристики, Опции, Отзывы, Фото, тест-драйв).
В комментариях пишите сроки и цену.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Подключение магазина (DLE) к WebMoney Merchant либо SpryPay. Отписать в ВК http://vk.com/zipposs Договоримся о разумной цене. Настройка скачки товара в виде замены ссылки на одноразовую. (Для защиты товара в обход цены.)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
С Наступающим Новым годом дамы и господа! Вообщем необходимо разработать клиент серверную систему для организации работы фирмы такси, будет все примерно так: 1) Клиентское приложение под андройд, должно уметь: - общаться с сервером - получать заявки - отправлять смс - общаться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Здравствуйте, нужно сделать три правки по пхп, бюджет 15$ 1. http://nova.bi-soft.com.ua/ru/ на главной, в модуле Последние обращения граждан, после перехода по ссылке Подробнее, на странице скрыть форму 2 после отправки формы, нужно чтобы приходила копия письма отправляещему, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем доброго времени суток! Есть сайт про игру Unturned на движке DLE 10.2. Нужно написать скрипт, который сможет проверять онлайн ли сервер по IP и порту (которые указываются в дополнительных полях). Также, нужно сделать сортировку серверов по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Необходимо что бы заявка с лендоса уходиля в CRM создавая контакт и сделку, так же должно передоваться id Google analitics и UTM метка (те же поля что и при встроенной интеграции ) Реализовать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
На сайте, если добавить категорию на английском языке-название каталога генерируется автоматически, например: вводим категорию: Test, для неё генерируется каталог: test Если ввести категорию на русском языке-каталог генерируется только цифрами. Нужно добавить транслитеризацию, что-бы при вводе категории на русском-каталог ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Перестал работать YMM фильтр Не фильтрует по категориям, не отображается карточка товара + нужно добавить одно еще поле в фильтрВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. расчёт стоимости вывоза снега пользователь вводит объём, который надо вывести, и тут же видит цену. Цена считается как произведение кубометров на стоимость работы для разных диапазонов: до 200 кубометров одна цена, 200-250 другая, 250-300 третья и ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад