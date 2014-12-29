Нужно два несложных калькулятора, совместимых с joomla

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок151 просмотр
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1. расчёт стоимости вывоза снега

пользователь вводит объём, который надо вывести, и тут же видит цену. Цена считается как произведение кубометров на стоимость работы для разных диапазонов:

до 200 кубометров одна цена, 200-250 другая, 250-300 третья и т.д.

Расчёт без перезагрузки страницы. Ниже поле для фио, почты и телефона и кнопка "заказать услугу", которая шлёт письмо менеджеру и клиенту.

Конечно, проверка всех полей. В скрипте мне нужна возможность задать несколько ящиков администраторов и цену (можно просто переменными в коде)

2. Расчёт перевозки груза

пользователь выбирает радиокнопкой габарит или негабарит и вводит километраж. В зависимости от этого считаем цену как километраж*цена километра

- если негабарит то умножить ещё на два

- если расстояние меньше 150 км, то умножить на коэффициент

далее поля фио, телефон, электронка и кнопка "заказать" аналогично предыдущему. Требования те же.

Калькулятор должен бесконфликтно работать на жумла2/5 с jQuery

Joomla
9 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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