Здравствуйте, господа программисты. Вот ссылка на сайт http://centrisol.ru Проблемы: 1. Проблема с корзиной, раньше она(при добавлении в нее товара прокручивалась вместе со скролом), т.е. висела справа вверху при прокрутке сайта вниз-вверх 2. Не правильно считается прибыль от заказа, проблемы ...
Нужно два несложных калькулятора, совместимых с joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. расчёт стоимости вывоза снега
пользователь вводит объём, который надо вывести, и тут же видит цену. Цена считается как произведение кубометров на стоимость работы для разных диапазонов:
до 200 кубометров одна цена, 200-250 другая, 250-300 третья и т.д.
Расчёт без перезагрузки страницы. Ниже поле для фио, почты и телефона и кнопка "заказать услугу", которая шлёт письмо менеджеру и клиенту.
Конечно, проверка всех полей. В скрипте мне нужна возможность задать несколько ящиков администраторов и цену (можно просто переменными в коде)
2. Расчёт перевозки груза
пользователь выбирает радиокнопкой габарит или негабарит и вводит километраж. В зависимости от этого считаем цену как километраж*цена километра
- если негабарит то умножить ещё на два
- если расстояние меньше 150 км, то умножить на коэффициент
далее поля фио, телефон, электронка и кнопка "заказать" аналогично предыдущему. Требования те же.
Калькулятор должен бесконфликтно работать на жумла2/5 с jQuery
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