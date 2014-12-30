Меню bootstrap

Есть сайт, на joomla 2.5 есть форма заказа, скопированная с другого сайта. Нужно чтобы она отправляла данные введенные в неё мне на почту. форма имеет всплывающие окна с выбором кол-ва пунктов укажите сумму и сроки. отправлю ...