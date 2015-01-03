Выпадающее меню в битрикс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки146 просмотров
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есть шаблон, в нем нет выпадающего меню(когда в главном делаешь "меню раздела", все пропадает), сайт amellie-tour.ru

9 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ponpilzz
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
9 лет назад
$10
5 дней
все в сроки, всегда на связи, все необходимые доработки по заданию сделаны. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший нанематель