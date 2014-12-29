Правки по сайту

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать несколько правок по сайту на туристическую тематику. Бюджет - 10 USD.

9 лет назад
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kosenka
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$11
1 день
Сотрудничеством с Владимиром доволен. Работа выполнена Была небольшая задержка по оплате с моей стороны - исполнитель отнёсся с пониманием.
Приятно было работать с заказчиком.
  • Похожие заказы

  • Ремонт формы заказа обратного звонка

    День добрый. http://www.harmonymebel.ru/ в правом верхнем углу заказ обратного звонка. Отправка почты должна работать по SMTP Google. http://www.harmonymebel.ru/application_online/ тут тоже самое. Протестировать, исправить что не работает. Оплата вебмани киви ЯД. Спасибо.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт вывода данных людей из соц сетей

    $50

    Нужно написать скрипт. Это будет база данных людей. Данные будут браться из ok.ru (если можно и из vk.ru) Аватарка, ФИО, Страна и город, если возможно дата рождения... Тоесть все доступные данные. Грубо говоря: Я вбиваю в txt документ ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт продажи цифровых товаров для WP

    Здравствуйте. Возможно у кого-то уже есть и он мне просто продаст. Нужен готовый плагин для WP 4.1, продажа цифрового файла. Что-бы все как можно проще. Кнопка купить, переход для оплаты через Робокассу. После оплаты, покупателю ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь с ошибкой

    При работе с сервисом возникла ошибка следующего содержания Severity: Warning Message: mcrypt_decrypt (): The IV parameter must be as long as the blocksize Filename: libraries/Encrypt.php Line Number: 346 Реализация на Yii Еще час назад все работало отлично. Штатный программист уехал ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доделка страницы новостей на самописный сайт

    $10000

    Дано: сайт на php, работает, все отлично (www.zipppi.[com]). Нужно: доделать 1 страницу с новостями и интерактивной картой. Решение: карта сложная, как и само задание в целом. Дизайн отрисован, ТЗ есть, но справится сможет только хороший ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание(переделка) java-скрипта

    Есть сайт с java-скриптом калькулятора. Нужно сделать аналогичный либо переделать скрипт, взятый с сайта, с моими цифрами. А в идеале что-бы я мог самостоятельно менять цифры согласно изменениям на рынке.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление comments.php на wordpress

    $5

    Нужно оформить вывод комментариев на wordpress согласно верстке. То есть, что бы wordpress не создавал свои списки ol для комментариев, а создавал то, что мне нужно. Подробнее расскажу, код и верстку покажу в личной переписке. ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Возврат по кнопке "назад" в браузере

    На сайте установлен виджет с кнопками и формой заявки. При переходе с одного окна виджета на другой с помощью кнопок меняется урл в строке браузера, используется "решетка". Выглядит урл так http://url.ru/#/page/page2/page3. При нажатии на кнопку ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад