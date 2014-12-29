Правки по сайту

День добрый. http://www.harmonymebel.ru/ в правом верхнем углу заказ обратного звонка. Отправка почты должна работать по SMTP Google. http://www.harmonymebel.ru/application_online/ тут тоже самое. Протестировать, исправить что не работает. Оплата вебмани киви ЯД. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать несколько правок по сайту на туристическую тематику. Бюджет - 10 USD.
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