Скрипт вывода данных людей из соц сетей

Нужно написать скрипт. Это будет база данных людей. Данные будут браться из ok.ru (если можно и из vk.ru)

Аватарка, ФИО, Страна и город, если возможно дата рождения... Тоесть все доступные данные.

Грубо говоря:

Я вбиваю в txt документ noviy.txt список ссылок на странички пользователей ok.ru (vk.ru) и заливаю на сервер. После чего фото и все данные доступные из профилей аккаунтов добавляются в базу данных из которой уже выводятся на сайт.

На главной странице поиск по ФИО, городу, и рандомный вывод людей из базы (аватарка, ФИО и город). В меню кнопка "Добавить нового", при нажатии открывается форма в которую необходимо ввести ссылку на профиль пользователя в соц. сети и комментарий. После отправки эти данные сохраняются в файл zayavka.txt на сервере.

При нажатии на главной странице на фото любого человека открывается страничка с его данными. На этой страничке будут увеличенное фото, ФИО, город, дата рождения (если доступна), ссылка на страничку в ok.ru (vk.ru), статус (у всех одинаковый, но чтобы в любое время я мог его изменить, можно например вручную на MSQL).

Ниже будет блок "смотрите также" с людьми из того же города (не более 5 человек)...

В итоге хочу увидеть что-то вроде http://lostivan.com, только там, как я понял, добавляют вручную все данные. Ну и естественно мне не нужны поля "Военная часть" и "Тип"...