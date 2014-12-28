Ajax авторизация и регистрация

Доброго времени суток. Требуется создать XML файл для выгрузки его ежедневно на сайт из рук в руки. В файл нужно разместить 500 объектов (квартир). От вас жду вопросы и сроки, цену. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать две формы на ajaxe.
Подробности в личке.
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