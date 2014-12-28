Поисковая строка

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Создать поисковую строку для сайта на WORDPRESS как в AVITO.

Можно создать плагин. Обязательное условие - в точности как в AVITO. Фильтры по городам , категориям и т.д.

Предложения и ваши цены жду с нетерпением

9 лет назад
redshrey
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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