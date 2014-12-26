Webasyst Доработка накладной

Выбрал этого человека исполнителем. В первый же день работы сломал мне магазин, который не работал около 6 часов. Во время работы частенько слышал фразы это в ТЗ не входит, это очень сложно и т.д. На 3-й динь предоставил работу с фразой все сделал, переводите оплату. Стал проверять, обнаружил ошибки. Попросил устранить, на что получил ответ, что в ТЗ это не входило. В Т.З. Даже привел скрин как все должно быть. Прислал человеку 2 накладных, где можно было сразу же найти множество отличий. + некоторые поля не выводятся, текст наезжает друг на друга. В конце вообще обозвал меня матным словом и потребовал полной оплаты. Если честно, я уважаемы исполнитель не понимаю Вашей реакции. Я Вам четко расписал где ошибки, я думаю Вы их и сами прекрасно видите. Что ж, Вам я уже эти условия писал, напишу для Ваших посетителей. Т.к. Вы отказались исправлять ошибки и послали меня далеко и на долго, как я и говорил, я оплатил Вам половину. На остальную половину я найду другого исполнителя который исправит Ваши косяки. Жду ответа о том какой я не хороший и каждый раз в ТЗ придумывал что-то новое. Желательно ссылаясь на последний рис_4, который и был так сказать образцом ТЗ. :) Как и говорил, если данный человек не исправит свои ошибки, то оправлю только половину суммы. На остальную же я нанял другого, который доделал. Сегодня захожу на сайт и вижу вместо главной страницы надпись, что я должен оплатить данному человеку всю сумму. Ваше счастье, что вы живете не в России. Иначе я бы за взлом чужого сайта (а в нашей стране это уголовно-наказуемое деяние) на вас в прокуратуру подал. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА. 3-я часть моего отзыва ))) В общем человек ломал мне магазин 2 дня подряд. Причем по 10 раз на дню. Нашли причину, устранили, теперь посыпались вот такие перлы. ПРЕДУПРЕЖДАЮ, НЕ ДАВАЙТЕ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДОСТУПЫ К САЙТУ. в случае чего, будете как я. Итак, вот что шлет (читать начиная снизу). alex-maximum | сегодня в 20:23 Ещё аргумент, обжаловать мой отзыв Вам будет стоить ещё в 30$, считайте что дешевле. alex-maximum | сегодня в 20:19 Как ваш сайт работает с DDOS, держит ? alex-maximum | сегодня в 20:18 Я это понял из предыдущего поста, я не боюсь таких как Вы, это Ваше право. Но Вы так и не поняли в чём проблема… Sereno | сегодня в 20:15 Давайте, давайте, пишите. Все прикреплю к отзыву о вас)) alex-maximum | сегодня в 20:14 Это часть секретов. А теперь думайте, стоит ли оно того? alex-maximum | сегодня в 20:13 Интересно что будет, если на номер что указан на сайте будут постоянные звонки не оплате заказа? alex-maximum | сегодня в 20:12 Интересно, что скажут клиенты, если им постоянно будут приходить письма о не оплате разработчикам. alex-maximum | сегодня в 20:12 Интересно, у Вас есть конкуренты, если им попадёт база данных вашего сайта? Интересно, что будет если кто-то купит клон сайта, будет ли ещё один конкурент? alex-maximum | сегодня в 20:11 Интересно как поведут себя поисковики, когда увидят клон сайта в инете на другом домене? Sereno | сегодня в 20:02 Пишите тут. пока что я тут еще читаю alex-maximum | сегодня в 20:00 Жаль, там то, что Вас беспокоит. Sereno | сегодня в 19:51 Я не читаю скайп alex-maximum | сегодня в 19:44 В скайпе написал варианты моих первых вопросов.