Написать правило для 301 редиректа

Программа для загрузки товаров на авито перестала размещать, нужно поправить код.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Переношу сайт с ucoz, необходимо написать правила для редиректа старых ссылок. Тз в приложении.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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