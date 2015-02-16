Написать правило для 301 редиректа

Веб-программированиеЗавершен2 заявки180 просмотров
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Добрый день! Переношу сайт с ucoz, необходимо написать правила для редиректа старых ссылок. Тз в приложении.

9 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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