Доработать систему выгрузки CSV на сайт (Битрикс)

Проблема такая. Есть файл CSV (каталог интернет-магазина) в котором существуют привязки по айди. Например, товар А входит в набор В, а набор В включает в себя товары А и С. Проблема в том, что при выгрузке файла, Битрикс подменяет айди товаров из файла какими-то внутренним айди. Соответственно нарушается вся система привязок товаров к наборам. И уже товар А не попадает в набор В.

При этом сам файл со всеми айди выгружен изначально из этого же Битрикса.