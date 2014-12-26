Доработать систему выгрузки CSV на сайт (Битрикс)

рассылка не работает и рекламу надо от гугла поставить еще хотела чтоб с ФБ можно было лайкать посты, рецепты рассылку я хотела как вот тут http://hellofoodblog.com/ еще с комментами у меня проблемы, когда человек его отправляет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема такая. Есть файл CSV (каталог интернет-магазина) в котором существуют привязки по айди. Например, товар А входит в набор В, а набор В включает в себя товары А и С. Проблема в том, что при выгрузке файла, Битрикс подменяет айди товаров из файла какими-то внутренним айди. Соответственно нарушается вся система привязок товаров к наборам. И уже товар А не попадает в набор В.
При этом сам файл со всеми айди выгружен изначально из этого же Битрикса.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовый движок. Нужно сделать чпу, чтобы красиво выглядели ссылки. Сколько это будет стоить и сколько времени займет?Закрыт9 лет назад
- $30
нужен плагин для вордпресса который бы выводил такое всплывающее окошко http://take.ms/QUOR4 здесь можно увидеть как это работает работает http://ofigenno.cc/multfilm-o-edinstve Рассмотрю так же готовые варианты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны верстка и установка на движок сайта Птицефабрики. Имеется готовый дизайн в psd. Главная страница: http://img.sc/img/39a764b13abc980ffcd0615f69598c53.jpg О компании и Производство http://img.sc/img/b62d7e40604515028d9d6ed58a3c786e.jpg Продукция http://img.sc/img/d0d6479b974bbbb74ba29aa01a8da412.jpg Новости: http://img.sc/img/25860491ca206fd03f94bbd820335a5e.jpg Закупки: http://img.sc/img/924315eaf9fca5116f4f6570c2e18004.jpg Сертификаты: http://img.sc/img/7d5f75eb9e2a8ca3f4d4ea5030478e79.jpg Контакты: http://img.sc/img/eff97a75b6dc97a3b5799ae90edbe13a.jpg Отображение на всех экранах, загрузка до 3х секунд. Жду ваших предложений по срокам ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте нужно настроить вход пользователей через социальные сети Вконтакте, фэйсбук, одноклассники, и другие. Прошу указывать срок и стоимостьЗакрыт9 лет назад
- $20
CMS UMI мульти доменная система всего 4 сайта, на 2 сайтах импорт настроен. Требуется настроить импорт для одного сайта, в котором товар должен попадать в основную категорию и в дополнительную. Настроить не ломая функционал сайтов!!! Исправление ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать программу, которая могла бы расшифровать viewstate, который я шифрую с помощью 3DES. Свои предложения оставляйте в ниже в теме или пишите в личные сообщения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Ситуация такая, есть сайт, строительный портал. У него есть большой каталог фирм и компаний. 4 больших раздела, и ~160 категорий (всего). Также есть файле Excel с большим количеством (около 23,000) этих самых компаний. Пример базы: http://prntscr.com/5l2977 Что ...Закрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо Создать скрипты, которые будут вытягивать данные из сервисов Google Analytics и seolib.ru по заданным критериям, на основе вытянутых данных должны формироваться отчеты в doc файле с возможностью последующего редактирования. Более детальная информация в приложенном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужно добавить страницу оплаты https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html на сайт на Joomla. Нужно 1) Создать страницу, где указывается ФИО, назначение платежа и сумма, после чего идёт переход на сайт сервиса ^^^ 2) если переданы данные методом GET, то на странице автоматически ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад