Разработка сайта птицефабрики

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок181 просмотр
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Нужны верстка и установка на движок сайта Птицефабрики. Имеется готовый дизайн в psd.

Главная страница: http://img.sc/img/39a764b13abc980ffcd0615f69598c53.jpg

О компании и Производство http://img.sc/img/b62d7e40604515028d9d6ed58a3c786e.jpg

Продукция http://img.sc/img/d0d6479b974bbbb74ba29aa01a8da412.jpg

Новости: http://img.sc/img/25860491ca206fd03f94bbd820335a5e.jpg

Закупки: http://img.sc/img/924315eaf9fca5116f4f6570c2e18004.jpg

Сертификаты: http://img.sc/img/7d5f75eb9e2a8ca3f4d4ea5030478e79.jpg

Контакты: http://img.sc/img/eff97a75b6dc97a3b5799ae90edbe13a.jpg

Отображение на всех экранах, загрузка до 3х секунд.

Жду ваших предложений по срокам и стоимости! Также указывайте движок, на котором разрабатываете!

9 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад