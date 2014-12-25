Небольшие доработка плагина для firefox/chrome

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно дописать функционал плагина Yandex Wordstat Assistant для внутренних нужд компании. Более подробно что нужно сделать можно посмотреть по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1jNkM1wfIbUpw0iEDPWDkGFczk0zwrfxbRRQniinSafo/edit#

Идеальный кандидат:

- уже писал плагины для firefox/chrome

- умеет писать на JavaScript

- умеет пользоваться JQuery

- уверенно работает c DOM

Примеры работ и рассказ о себе можно слать по контактным данным в профиле.

9 лет назад
dimamodesco
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настройка отправки почты с сайта

    Здравствуйте! Имеются несколько сайтов на cms bitrix с которых, при заполнении формы, высылаются уведомления почтой на наши адреса. На данный момент письма с ряда сайтов отправляются с помощью скрипта через наш собственный сервер, но, в связи с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшой хак для DLE

    $10

    Имеются 4 дополнительных поля (скриншот 1), 1 – это оригинальная ссылка, другие три – это ссылки через сервисы linkbucks.com, adf.ly, shorte.st . Надо рядом с дополнительным полем, где вставляю оригинальную ссылку расположить кнопку, при нажатии ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать скрипт

    Здравствуйте. Есть скрипт Новой Почты http://fixend.ru/np/ Сейчас: Одно поле(input), вбиваем город - выпадает перечень отделений с городами подходящие под первые символы запроса. Получается, что если вбивать Киев, то в списке около 60 отделений(Киев и другие города на слог ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание аукциона на сайте и подключение платёжных систем

    Нужно создать для сайта систему с помощью которой проводился бы тендер на виды работ, предоставляемых нашей компанией. Они будут проводиться для подрядчиков, которые смогут участвовать в наших тендерах. Для проведения тендеров необходимо использовать услуги ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработать сайт на WordPress

    $70

    Есть исходный сайт на Joomla - promtextile.ru и тестовый сайт на который нужно перенести его функционал http://prom.aboutroom.ru/ Задачи: При переходе на любой из языков (английский, немецкий или итальянский) должно появляться меню на этом языке в шапке ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • CMS opencart.

    $10

    Необходимо: В карточке добавления товара(фронт, админ) вызвать все доступные опции по-именно в установленном порядке со всеми прилагающимися значениями опции. Краткая иллюстрация: В коде предлагается выбрать каждую опцию в выпадающем списке. Задача выбрать каждую доступную опцию и вызвать список ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад