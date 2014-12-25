CMS opencart.

Нужно оформить (верстку) счетчика, что бы он выглядел как здесь http://www.mobilluck.com.ua/special_suggestions_of_week.php Текущий счетчик на данной странице - http://os.zp.ua/seo/index.php
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Необходимо:
В карточке добавления товара(фронт, админ) вызвать все доступные опции по-именно в установленном порядке со всеми прилагающимися значениями опции.
Краткая иллюстрация:
В коде предлагается выбрать каждую опцию в выпадающем списке.
Задача выбрать каждую доступную опцию и вызвать список значений.
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