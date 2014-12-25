Заказ такси онлайн

Добрый день! Наша фирма ищет фрилансера удаленно. Наш интернет-магазин http://cristallistudio.ru/ на shopscript5, webasyst. Нужно, чтобы возле цены товара отображались оптовые цены. И при отправке оптовых товаров в корзину подтягивалась и оптовая цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт с возможностью регистрации и базой данных пользователей.
На стартовой странице – форма подачи заявки на заказ такси. Для зарегистрированных пользователей форма будет иметь дополнительные поля.
Внесенные при регистрации данные должны сохраняться в базу данных. У каждого пользователя должен быть доступ к свим данным.
Для администратора должна быть доступна страница с навигацией по всей базе данных пользователей, поиском по ней, сортировкой по любому из параметров и возможностью редактирования каждого параметра каждого пользователя.
Также нужна папка, где для каждого пользователя создается текстовый файл с именем, идентичным его id в базе данных. В этом файле будет вестись лог изменений каждого из параметров его профиля.
Дизайн на данном этапе не важен.
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