Заказ такси онлайн

Нужно сделать сайт с возможностью регистрации и базой данных пользователей.

На стартовой странице – форма подачи заявки на заказ такси. Для зарегистрированных пользователей форма будет иметь дополнительные поля.

Внесенные при регистрации данные должны сохраняться в базу данных. У каждого пользователя должен быть доступ к свим данным.

Для администратора должна быть доступна страница с навигацией по всей базе данных пользователей, поиском по ней, сортировкой по любому из параметров и возможностью редактирования каждого параметра каждого пользователя.

Также нужна папка, где для каждого пользователя создается текстовый файл с именем, идентичным его id в базе данных. В этом файле будет вестись лог изменений каждого из параметров его профиля.

Дизайн на данном этапе не важен.