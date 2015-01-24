Доработка шаблонов и функционала сайта на wordpress

Всего товаров около 400 штук Есть файл экспорта баз данных Может будет удобнее opencart.xls наполнить из nethouse Проблема только за изображением становится Цену выставить пока на все товары в 100 долларов Так как будет конвертить автоматом доллары в рубли Opencart На ...