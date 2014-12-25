Доработка сайта на Zend Framework

Предлагается вниманию крупный долгосрочный проект на Python\Django. Работаем со стеком: 1. Python\ Django 2. PostgreSQL (можно другие RDBMS) 3. JavaScript 4. MongoDB, Redis, Celery 5. Используем Linux Исполнители, работающие с Memcached ElasticSearch nginx, uwsgi, виртуализации (Docker), Amazon S3 Salt, Jenkins или с GeoDjango PostGIS Leaflet Open Street Maps приветствуются вдвойне! Ждем Ваших ...
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Необходимо провести доработки по сайту сделанного на Zend Framework. Просьба обращаться исключительно специалистов, которые имели опыт работы с данным фреймворком, самописами и PHP в общем.
Сайт: http://koloro.ua/
Основные правки изложены в ТЗ. Прежде чем оставлять ставку - прочитайте ТЗ, оцените сроки, бюджет и свои возможности.
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