Доработка сайта на Zend Framework

Необходимо провести доработки по сайту сделанного на Zend Framework. Просьба обращаться исключительно специалистов, которые имели опыт работы с данным фреймворком, самописами и PHP в общем.

Сайт: http://koloro.ua/

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