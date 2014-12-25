Доработка сайта на Zend Framework

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Необходимо провести доработки по сайту сделанного на Zend Framework. Просьба обращаться исключительно специалистов, которые имели опыт работы с данным фреймворком, самописами и PHP в общем.

Сайт: http://koloro.ua/

Основные правки изложены в ТЗ. Прежде чем оставлять ставку - прочитайте ТЗ, оцените сроки, бюджет и свои возможности.

9 лет назад
wokster_job
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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