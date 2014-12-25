Работа Shop Script WebAsyst 4

Нужно что бы на сайте отображалось 2 цены. В рублях и дублировалась в долларах

В идеале нужно, что бы на "RUS" были рубли, а на "ENG" были доллары.

Далее в админке цены на весь товар в долларах.

Курс выставляется в настройках валюты. Соответственно на сайте все цены отображаются в рублях по курсу.

Бюджет 1000руб