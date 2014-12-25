Скрипт для имитаций посещений на сайт

Приветствую фрилансеры! Необходимо разработать модуль оплаты через OOS ПСКБ для CMS WebAsyst Shop-Script 5 Выбор данного способа оплаты должен отображаться на странице оформления заказа и в административной части сайта, на странице выбора способов оплаты. Документация в приложенном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо написать скрипт для накрутки посещений на сайт.
С подбором прокси серверов и имитацией переходов по ссылкам.
Довольно срочно.
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