нужен скрипт расчета москитной сетки на подобие - http://tomatys.com/version/oknastar/set/index.html так же точно - изменение картинок, для окна (2 варианта) и для двери (1 вариант), задавать размер двигая курсор по линии вокруг картинки - не обязательно.
Доработка и запуск интернет-магазина на CMS Magento (RU Edition)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Русская сборка мадженто включает в себя много модулей, которые нужно настроить под дизайн, а также доработать программную часть согласно ТЗ. Кратко о задачах:
- вывести модуль "Слайдер" на главную страницу;
- сделать вертикальное меню;
- настроить авторизацию через соц.сети;
- настроить страницу отзывов;
- настроить страницу объявлений (добавлять в барахолку);
- настроить отображение свойств при наведении на товар;
- доработать настраивамые товары согласно требованиям;
- доработать личный кабинет с возможностью оплаты за заказ из него;
- усовершенствовать иморт изображений;
- перенести сайт на ВПС хостинг;
- настроить хостинг под мадженто;
90% описано из всего что нужно сделать.
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