Доработка и запуск интернет-магазина на CMS Magento (RU Edition)

Русская сборка мадженто включает в себя много модулей, которые нужно настроить под дизайн, а также доработать программную часть согласно ТЗ. Кратко о задачах:

- вывести модуль "Слайдер" на главную страницу;

- сделать вертикальное меню;

- настроить авторизацию через соц.сети;

- настроить страницу отзывов;

- настроить страницу объявлений (добавлять в барахолку);

- настроить отображение свойств при наведении на товар;

- доработать настраивамые товары согласно требованиям;

- доработать личный кабинет с возможностью оплаты за заказ из него;

- усовершенствовать иморт изображений;

- перенести сайт на ВПС хостинг;

- настроить хостинг под мадженто;

90% описано из всего что нужно сделать.