Скрипт расчета москитной сетки

Веб-программированиеЗавершен15 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен скрипт расчета москитной сетки

на подобие - http://tomatys.com/version/oknastar/set/index.html

так же точно - изменение картинок, для окна (2 варианта) и для двери (1 вариант),

задавать размер двигая курсор по линии вокруг картинки - не обязательно.

9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$50
2 дня
Рекомендуем. Хороший специалист. Задание выполнено согласно ТЗ. Работать было легко. Спасибо за выполненную работу!
Все материалы предоставлены, регулярная связь и приятное общение! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Joomla, доработка сайта.

    Список – заданий на выбор: 1. Модуль проверка псевдонимов на повтор 2. Лёгкая правка вёрстки. и прочие доработки функционала Joomla. Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач). Подробности по запросу, ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки на сайте

    На действующем сайте нужно переработать промо-блок, добавить функцию (перезвоните) и внести правки в верстку. Верстка уже сделана, нужно только внести правки на сайт. Сайт сделан на NetCat. Плюс есть масса других задач по другим сайтам, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен флешер для создания пазла

    Работать должно так: я выбираю любое фото, делаю импорт, нажимаю CTRL+ENTER и получаю готовый SWF, работающий локально на ПК. Нужно создать скрипт, который создает из картинки пазл игру в формате swf. В личку я дам пример скрипта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поддержка сайта

    ищем программиста желательно из республики Саха, имеющего городской номер с кодом города (4112) или из Амурской области (в этом случае потребуется для связи номер 8800). Либо как вариант программиста готового работать с 3 утра ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • DLE – моудль карма, комментарии, ответы и т.д..

    Необходим модуль кармы участников: рейтинг новостей, рейтинг комментария, отображение в личном кабинете количество ответов на твои комментарии, отображение в личном кабинете твой рейтинг. 1. Рейтинг новостей (+/-). Если новость получает определенное количество минусов, то она переходит ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помочь доделать подвал на сайте WP и др.

    $5

    1. Поставить хороший модуль фотогалереи для фотоотчетов (фотоотчеты по папкам на сайте с события) 2. Подвал сделан в виде виджета одного надо разбить его на области как на сайте nydollsclub.com и раскидать туда модули из виджета ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсинг HTML-страницы, занесение в XLS

    Требуется спарсить таблицу с HTML-страницы (главная страница сайта). Данные занести в XLS-файл Парсить по требовнаию (ручной запуск PHP-файла заходом на него через браузер вполне подойдёт). Новые данные записываем в тот же файл, старые сдвигаем вниз. Сайт и формат ...

    HTML
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад