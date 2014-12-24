Калькулятор каско

$200
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок167 просмотров
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Нужно написать калькулятор каско

есть полное ТЗ, покажу исполнителю

бюджет обсуждается

без предоплаты

9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)