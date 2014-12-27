Восстановить работу контактной формы на сайте wordpress

На сайте http://мфпа-тест.рф/ перестала работать отправка уведомлений с контактых форм (на сайте красные кнопки - "Оставить заявку", "Сдать тест"). После заполнения заявки и нажатия на кнопку отправки - заявка очищается и больше ничего не происходит. Должно:

1) показаться уведомление о том, что заявка принята (уведомление в коде есть -

, но почему-то не выводится, видимо сломался js-скрипт).

2) сама заявка уйти на почту.