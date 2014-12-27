Восстановить работу контактной формы на сайте wordpress

Веб-программированиеЗавершен12 заявок135 просмотров
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На сайте http://мфпа-тест.рф/ перестала работать отправка уведомлений с контактых форм (на сайте красные кнопки - "Оставить заявку", "Сдать тест"). После заполнения заявки и нажатия на кнопку отправки - заявка очищается и больше ничего не происходит. Должно:

1) показаться уведомление о том, что заявка принята (уведомление в коде есть -

, но почему-то не выводится, видимо сломался js-скрипт).

2) сама заявка уйти на почту.

WordPress
9 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$11
1 день
Хороший спокойный исполнитель. Не пропадает. С задачей справился.
Отличный заказчик. Предоставила всю необходимую информацию. Оплата по договоренности. Рекомендую.
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