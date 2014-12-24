Калькулятор для сайта на Joomla 3.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен сделать модуль/компонент калькулятора для сайта.

Функционал калькулятора здесь: http://www.ex.ua/102694910920

Функции просчета желательно задавать в админке, то есть иметь возможность создавать поля(переменные) и функции сами вручную.

Поля должны быть по типу:

- Радио (подставляется 1 или 0 в функцию)

- Ввода числа

- Чекбокс (подставляется 1 куда надо в функцию).

+ возможность закреплять результат функций за новым созданным полем, поскольку просчет строился в Екселе из разных таблиц.

Прошу +- разобраться в файлах и тогда обращаться за обсуждением деталей.

Спасибо за внимание.

Joomla
9 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт кнопки - положить товар в корзину.

    $5

    Есть действующий интернет-магазин и есть landing pages (на html) для определенного товара из этого магазина. Все лежит в одной папке на хостинге между собой не связаны. В landing pages есть кнопка "купить сейчас". Необходимо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать proxy

    Необходимо написать proxy, который бы отлавливал все проходящие через него запросы. Работа с ним должна происходить следующим образом: В обычном браузере необходимо выставить HTTP Proxy/SSL Proxy и Port. Прокси должен не пропускать запросы, которые отправляются через этот браузер, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программная часть и запуск сайта

    Добрый день. Есть проект с дизайном и вёрсткой. требуется программная часть и запуск. Была неудачная попытка , но исполнитель был вынужден оставить проект. Кое что сделано, но исходить надо из того, что вероятность возможности использования ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно

    $100

    Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно, создание формы обратной связи и не много верстки. Оплата будет производиться после готовности работы проекта. Бюджет 100$, сроки на все 2-3 часа. Оставляйте скайп.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад