Калькулятор для сайта на Joomla 3.3

Сейчас в корзину можно добавить позицию, которой уже нет в наличии (например, страница с этим товаром была сохранена в кэш) Необходимо исключить такую возможность
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Здравствуйте, нужен сделать модуль/компонент калькулятора для сайта.
Функционал калькулятора здесь: http://www.ex.ua/102694910920
Функции просчета желательно задавать в админке, то есть иметь возможность создавать поля(переменные) и функции сами вручную.
Поля должны быть по типу:
- Радио (подставляется 1 или 0 в функцию)
- Ввода числа
- Чекбокс (подставляется 1 куда надо в функцию).
+ возможность закреплять результат функций за новым созданным полем, поскольку просчет строился в Екселе из разных таблиц.
Прошу +- разобраться в файлах и тогда обращаться за обсуждением деталей.
Спасибо за внимание.
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